Evacuan el Institut de Microelectrònica de la UAB tras una reacción química que activa la alarma sanitaria

Una mezcla de disolventes orgánicos provoca una reacción química en el Institut de Microelectrònica de la Universitat Autònoma de Barcelona, obligando al desalojo preventivo del edificio mientras los equipos de emergencia controlan la situación sin registrarse heridos. La alerta generada por el incidente ha movilizado a los servicios de emergencia especializados y ha puesto de manifiesto la importancia de los protocolos de seguridad en laboratorios de alta tecnología, en los que el manejo de sustancias químicas requiere medidas estrictas de pre