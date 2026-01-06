Eva Golinger, abogada experta en el chavismo: “Trump operó sobre una traición: en la seguridad de Maduro y en un pacto para mantener el Gobierno bolivariano”

Hubo una traición. O varias. El gobierno de Venezuela no es un cuerpo homogéneo. Está formado por diferentes grupos y personas que comparten el poder. Y controlan diferentes parcelas del aparato: seguridad, militares, pueblo, colectivos, instituciones, poder judicial, industria del petróleo, negocios.Mi información es que Jorge y Delcy Rodríguez llegan a hacerse ahora con el poder mediante una meticulosa negociación con la Administración Trump. Su hermano Jorge ha sido el gran protagonista detrás de los bastidores
Primero, ahora que Trump ya tiene el petroleo que quería, el régimen de Venezuela ya es un "país amigo" y se va a dar la orden a la prensa internacional que se le trate como tal.
Segundo: como es un régimen amigo, las probabilidades de cambio se reducen a CERO.
Felicidades a los votontos que pensaban que Trump quería libertad para Venezuela
Harían bien en tomar nota en otros sitios