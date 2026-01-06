edición general
Eva Golinger, abogada experta en el chavismo: “Trump operó sobre una traición: en la seguridad de Maduro y en un pacto para mantener el Gobierno bolivariano”

Hubo una traición. O varias. El gobierno de Venezuela no es un cuerpo homogéneo. Está formado por diferentes grupos y personas que comparten el poder. Y controlan diferentes parcelas del aparato: seguridad, militares, pueblo, colectivos, instituciones, poder judicial, industria del petróleo, negocios.Mi información es que Jorge y Delcy Rodríguez llegan a hacerse ahora con el poder mediante una meticulosa negociación con la Administración Trump. Su hermano Jorge ha sido el gran protagonista detrás de los bastidores

5 comentarios
Arzak_ #3 Arzak_
Bienvenidos al Chavismo light 8-D
#2 Alcalino
Y hay dos cosas más:

Primero, ahora que Trump ya tiene el petroleo que quería, el régimen de Venezuela ya es un "país amigo" y se va a dar la orden a la prensa internacional que se le trate como tal.

Segundo: como es un régimen amigo, las probabilidades de cambio se reducen a CERO.

Felicidades a los votontos que pensaban que Trump quería libertad para Venezuela
Gadfly #5 Gadfly
#2 estaban mejor con Maduro?
Cantro #1 Cantro
Algunos están descubriendo, muy lentamente, que para Trump no hay aliados.

Harían bien en tomar nota en otros sitios
obmultimedia #4 obmultimedia
Me imagino que ahora dejaran en paz a Zapatero, verdad?  media
