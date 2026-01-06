Eva Golinger, abogada experta en el chavismo: “Trump operó sobre una traición: en la seguridad de Maduro y en un pacto para mantener el Gobierno bolivariano”

Hubo una traición. O varias. El gobierno de Venezuela no es un cuerpo homogéneo. Está formado por diferentes grupos y personas que comparten el poder. Y controlan diferentes parcelas del aparato: seguridad, militares, pueblo, colectivos, instituciones, poder judicial, industria del petróleo, negocios.Mi información es que Jorge y Delcy Rodríguez llegan a hacerse ahora con el poder mediante una meticulosa negociación con la Administración Trump. Su hermano Jorge ha sido el gran protagonista detrás de los bastidores