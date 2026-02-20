Euskadi cubrirá hasta 20 meses de impago a propietarios que alquilen en zonas tensionadas gracias a Alokaplus

El Gobierno Vasco ha anunciado que el programa Alokaplus, el seguro para los propietarios que alquilen sus viviendas, cubrirá hasta 20 mensualidades por impago en zonas tensionadas siempre que la renta se ajuste al Índice de Referencia, o no supere el 95 % de la renta media mensual del municipio. Se trata de un seguro público gratuito dirigido a pequeños propietarios, con un máximo de cinco viviendas, que no sean grandes tenedores y que alquilen sus inmuebles en municipios declarados tensionados. Se activará desde la admisión a trámite judicial