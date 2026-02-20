edición general
Euskadi cubrirá hasta 20 meses de impago a propietarios que alquilen en zonas tensionadas gracias a Alokaplus

El Gobierno Vasco ha anunciado que el programa Alokaplus, el seguro para los propietarios que alquilen sus viviendas, cubrirá hasta 20 mensualidades por impago en zonas tensionadas siempre que la renta se ajuste al Índice de Referencia, o no supere el 95 % de la renta media mensual del municipio. Se trata de un seguro público gratuito dirigido a pequeños propietarios, con un máximo de cinco viviendas, que no sean grandes tenedores y que alquilen sus inmuebles en municipios declarados tensionados. Se activará desde la admisión a trámite judicial

Enero2025 #2 Enero2025
En vez de sacar leyes para solucionar los impagos lo que hacen es solidarizar la deudas y que lo paguemos entre todos.
3 K 47
ostiayajoder #4 ostiayajoder
#2 Evidentemente.

Q no vivan familias en la calle. Me parece bien.

Ademas garantizan cobrar a los q bajen el precio de alquiler. Perfecto.

Aunq mo de 95% de la renta mensual media suena bastante mal, tambien te digo. Co.o se calcula esa media?
1 K 16
Enero2025 #7 Enero2025
#4 eso es fantástico, y los que no pagan porque no les da la gana, también le parecen bien que les paguemos la fiesta entre todos?
1 K 24
#10 Nastar
#2 mejor eso que evitar el desahucio y lo pague el que pone oferta en el mercado
0 K 7
Veelicus #3 Veelicus
Otro desproposito...
3 K 41
ostiayajoder #6 ostiayajoder
#3 por que?????
0 K 9
Veelicus #14 Veelicus
#6 Porque lo que hay que hacer es construir mas vivienda o sancionar a quien la tiene sin uso, pero no pagar el alquiler de la gente, porque entonces esas favoreciendo a quienes han comprado pisos para especular ya que no arriesgan nada sabiendo que van a cobrar si o si.

No me extrañaria que apareciese ahora gente alquilando el piso a su hermano o a su marido donde luego no vivira nadie pero se lo llevaran caliente.
1 K 24
#8 miraqueereslinda *
#3 pues sí, uno más. A fomentar la ocupación con dinero público en lugar de castigarla.

Y desde luego, con los plazos legales para echar a un ocupa de tu casa, los hay que llevan más de 5 años en el juzgado, ningún propietario va a arriesgarse con esos 20 meses de seguro (que ya veremos en qué condiciones les llega el dinero, si es que les llega algún día).

Esto segundo que he dicho como respuesta a #5
2 K 44
ehizabai #1 ehizabai
Enfin. Dineros de mis impuestos para garantizar a unos inversores los retornos de su inversión.
2 K 37
Kasterot #9 Kasterot
Pequeño propietario 5 viviendas. Eso supone que el señoro/e que vamos a cubrir, seguro tiene un patrimonio cerca del millón de euros en viviendas.
0 K 13
#12 Nastar
#9 y como tiene dinero que se joda y le usurpen su patrimonio, ese es el nivel

Cuando todos estos zurdos de botellon consigan tener cierto patrimonio veremos si siguen pensando asi
1 K 24
Kasterot #13 Kasterot
#12 ignore. Cuando ya vienen con zurdos y botellón ......
No sé puede tener dinero y ser de izquierda. Cortocircuito para ciertas personas.
0 K 13
#5 Kuruñes3.0
Pues así igual si alquilan a vulnerables.
0 K 7
#11 Nastar
#5 ni de coña
0 K 7

