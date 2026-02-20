Euskadi cubrirá hasta 20 meses de impago a propietarios que alquilen en zonas tensionadas gracias a Alokaplus

El Gobierno Vasco ha anunciado que el programa Alokaplus, el seguro para los propietarios que alquilen sus viviendas, cubrirá hasta 20 mensualidades por impago en zonas tensionadas siempre que la renta se ajuste al Índice de Referencia, o no supere el 95 % de la renta media mensual del municipio. Se trata de un seguro público gratuito dirigido a pequeños propietarios, con un máximo de cinco viviendas, que no sean grandes tenedores y que alquilen sus inmuebles en municipios declarados tensionados. Se activará desde la admisión a trámite judicial
| etiquetas: euskadi , vivienda , alquiler
Q no vivan familias en la calle. Me parece bien.
Ademas garantizan cobrar a los q bajen el precio de alquiler. Perfecto.
Aunq mo de 95% de la renta mensual media suena bastante mal, tambien te digo. Co.o se calcula esa media?
No me extrañaria que apareciese ahora gente alquilando el piso a su hermano o a su marido donde luego no vivira nadie pero se lo llevaran caliente.
Y desde luego, con los plazos legales para echar a un ocupa de tu casa, los hay que llevan más de 5 años en el juzgado, ningún propietario va a arriesgarse con esos 20 meses de seguro (que ya veremos en qué condiciones les llega el dinero, si es que les llega algún día).
Esto segundo que he dicho como respuesta a #5
Cuando todos estos zurdos de botellon consigan tener cierto patrimonio veremos si siguen pensando asi
No sé puede tener dinero y ser de izquierda. Cortocircuito para ciertas personas.