Eurovision 1981 Spain: Bacchelli - "Y sólo tú"

La canción es un número moderadamente rápido en el que Baccelli canta sobre su amada, diciendo que es feliz solo cuando ambos están juntos. Artista. Bacchelli. Título. "Y solo tú". Evento. Festival de la Canción de Eurovisión 1981 Dublín. PUESTO. 14/20 PUNTOS. 38.

#2 IngridPared *
¡Es la canción con la que Carlos Mazón intentó representar a España en 2011!
¿Cómo pueden pretender ir a un certamen con una canción que ya se presentó a ese mismo certamen?
Pacofrutos #3 Pacofrutos
#2 ¡Qué escándalo, qué escándalo, he descubierto que aquí se juega!
youtube.com/shorts/X-83BB3tFZ8?si=fXg0O5qnfdpCq26o  media
Pacofrutos #1 Pacofrutos *
es.wikipedia.org/wiki/Gusano_auditivo

Cuando una canción se te mete en la cabeza, se conoce como "gusano musical" o "earworm"
¿Cómo deshacerse de un earworm?
Escuchar la canción completa: Una forma efectiva es escuchar la canción entera para que el cerebro pueda "completarla" y dejar de insistir.
Distraerse: Realizar una tarea que requiera concentración, como resolver un sudoku, masticar chicle, ver televisión o charlar con alguien, puede ser de ayuda.
Escuchar otra música: Cambiar de melodía, escuchando otra canción, puede ayudar a "bloquear" la que está pegada.
Cantar otra canción: Intenta canturrear o pensar en otra melodía para distraer al cerebro.
