Eurostar pide a los pasajeros que no viajen por un problema eléctrico en el Canal de la Mancha

Eurostar, que opera el tren bajo el Canal de la Mancha, ha pedido este martes a los pasajeros que no viajen debido a un problema en el suministro eléctrico y advierte de importantes retrasos y cancelaciones de última hora. En un comunicado colgado en su página web, Eurostar informó de que debido a un incidente eléctrico, recomienda "encarecidamente a todos nuestros pasajeros que posterguen el viaje a una fecha diferente".

Y digo yo ... no será más razonable parar los trenes que no pedirle a la gente que no se suba...?

Vamos, se me hace más simple y efectivo...

