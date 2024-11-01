edición general
Europa a Trump: Su plan de paz para Ucrania no es ningún plan [ENG]

Los funcionarios europeos y ucranianos han rechazado la última propuesta de Donald Trump para un acuerdo de paz desigual que favorece a Moscú, advirtiendo que ceder ante Rusia solo animará a Vladimir Putin a atacar a la OTAN a continuación. Kaja Kallas, la máxima diplomática de la Unión Europea, dijo al equipo del presidente estadounidense que su plan de 28 puntos para un alto el fuego fracasará sin el apoyo tanto de Kiev como de los gobiernos europeos, que son ahora los mayores donantes para la guerra de Ucrania.

Alakrán_ #2 Alakrán_
Trump no esta negociando un plan de paz, más bien las condiciones de la rendición de Ucrania.
Black_Txipiron #3 Black_Txipiron
#2 esta negociando las formas de "hacer caja", que ya le toca cobrar lo invertido.
#6 Pepepistolas
#2 Trump lo que esta negociando es seguir forrandose , abrir mercado en Rusia y le importa una m... Ucrania , los muertos y Europa.Menudo hdgp , ,lástima de aquel rasguño en la oreja .
Mauro_Nacho #9 Mauro_Nacho
#2 Las guerra son así, todos pierden, pero unos además de las vidas pierden territorios y tienen que asumir las condiciones del ganador.
Si Ucrania estuviera ganando la guerra, sería Ucrania quien impusiera las condiciones.
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Los tarados bálticos dispuestos a seguir hasta el último ucraniano.

De que Europa pague, ni mú.
Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
#1 Si dejan Ucrania diezmada sin varones pues, ¿Qué será de Ucrania?
cocolisto #5 cocolisto
Menos mal que los europeos si tienen un plan, lo que no sabemos es cual. Panda de ineptos meapilas y sumisos que son incapaces de ver la realidad sobre el terreno, los miles de muertos, la desesperación y el horror que están sufriendo sobre todo los ucranianos.
#4 tierramar *
El corrupto Zelensky y los corruptos de Europa, no quieren que la guerra acabe porque se les acaba el chollo: www.meneame.net/m/actualidad/principio-fin-latrocinio-corrupcion-regim Desde 2014, el poder de Kiev es parte de una organización criminal internacional con oficina central en Washington y filiales por toda Europa.
#7 okeil *
Lo que tenía que hacer Trump es presentar un plan de paz que de entrada garantizara la respuesta de la OTAN a una nueva agresión de Rusia a un país neutral como Ucrania, el cual interesa tan poco a la OTAN que esté en la órbita rusa, que a Rusia que forme parte de la OTAN. Eso es lo básico, cualquier otra cosa es una imposición de Putin, al que parece tener más aprecio que a la OTAN, además sin la condición de que pague su parte de la fiesta.
