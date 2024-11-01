Europa a Trump: Su plan de paz para Ucrania no es ningún plan [ENG]

Los funcionarios europeos y ucranianos han rechazado la última propuesta de Donald Trump para un acuerdo de paz desigual que favorece a Moscú, advirtiendo que ceder ante Rusia solo animará a Vladimir Putin a atacar a la OTAN a continuación. Kaja Kallas, la máxima diplomática de la Unión Europea, dijo al equipo del presidente estadounidense que su plan de 28 puntos para un alto el fuego fracasará sin el apoyo tanto de Kiev como de los gobiernos europeos, que son ahora los mayores donantes para la guerra de Ucrania.