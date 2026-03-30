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Europa torpedea su futuro

Europa torpedea su futuro

La creación de centros de deportación en terceros países ratificada en Bruselas contradice los valores de la Unión.

| etiquetas: editorial , unión europea , deportación
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3 comentarios
9 1 0 K 120 politica
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Lo gracioso es que el fatxapobre racista piensa que lo hacen por él y los que de verdad mandan no dudarían ni un minuto en cambiarlo por un subsahariano más barato si pudieran.
3 K 54
#1 woke *
El futuro de Europa es el que nos merecemos: africanizarnos.
2 K 20
ipanies #2 ipanies
#1 Todo pensado, gestionado y capitaneado por la derecha "woke" europea.
Hay que recordar siempre que la UE no ha sido gobernada nunca por un partido que no sea de derechas traidora y así nos va...
5 K 79

menéame