edición general
4 meneos
13 clics
Europa quiere fabricar el 20% de los semiconductores del mundo para 2030. Acaba de dar el primer paso

Europa quiere fabricar el 20% de los semiconductores del mundo para 2030. Acaba de dar el primer paso

El programa piloto FAMES cuenta con 830 millones de euros de financiación y están investigando la forma de que los chips consuman menos y rindan lo mismo. Es el primer paso para la soberanía tecnológica europea en materia de semiconductores. 43.000 millones de euros. Esa es la cifra que la Comisión Europea se marcó para alcanzar algo que, actualmente, está fuera de su alcance: la soberanía tecnológica en materia de semiconductores. Con la ‘Chips Act’, Europa busca posicionarse como una potencia en un segmento de producción de semiconductores...

| etiquetas: europa , semiconductores , fabricación
4 0 0 K 51 tecnología
7 comentarios
4 0 0 K 51 tecnología
#1 Woke *
Europa quiere fabricar legislar el 20% de los semiconductores del mundo para 2030. Acaba de dar el primer paso.



los políticos son mentirosos patológicos
0 K 13
javibaz #3 javibaz
Tenemos un as en la manga llamado ASML, la punta de lanza mundial en lo que a fabricación de equipos de fotolitografía avanzada se refiere.
ASML es más estadounidense que neerlandesa, en cuanto accionistas por lo menos.
0 K 13
Suigetsu #4 Suigetsu
Montar una industria a base de decreto requiere mucho dinero e inversión a fondo perdido durante años. Además inversión hecha en un solo sitio, si no el dinero se irá diluyendo en burocracia durante años y años. Esto con la UE es imposible de hacer, ya que cada país querrá su retorno de parte de la inversión y por lo tanto acabará en nada.
0 K 10
eltxoa #5 eltxoa
#4 A base de dinero difícil ya que china tiene más. Tiene pinta que es otro disparate para repartir sobres.
0 K 12
Suigetsu #6 Suigetsu
#5 Y es una pena porque Europa tiene ASML, y por lo tanto debería de ser más fácil y orgánico que naciera una industria de producción aquí que en una isla en el otro lado del mundo.
0 K 10
aupaatu #2 aupaatu
Los grandes empredores con vision de Futuro Europeos parece que llegan tarde en el desarrollo de ID.
0 K 9
#7 pirat
De la actual pusilánime, autodestructiva y traidora cúpula europeda popular de úlcera, poco bueno se puede esperar.
0 K 8

menéame