Europa quiere fabricar el 20% de los semiconductores del mundo para 2030. Acaba de dar el primer paso

El programa piloto FAMES cuenta con 830 millones de euros de financiación y están investigando la forma de que los chips consuman menos y rindan lo mismo. Es el primer paso para la soberanía tecnológica europea en materia de semiconductores. 43.000 millones de euros. Esa es la cifra que la Comisión Europea se marcó para alcanzar algo que, actualmente, está fuera de su alcance: la soberanía tecnológica en materia de semiconductores. Con la ‘Chips Act’, Europa busca posicionarse como una potencia en un segmento de producción de semiconductores...