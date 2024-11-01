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Europa no puede contar con su 'dividendo de la guerra': el FMI dice que el rearme no impulsará la economía

Los gobiernos esperaban un repunte económico por el mayor gasto militar
La institución da por hecho un impacto nulo pese al gasto
Según Capital Economics solo habrá un retorno de 50 céntimos por euro invertido.
El FMI alerta de que el incremento de la inversión en defensa traerá un impacto negativo en forma de mayor inflación por el gasto a corto plazo y un aumento de la deuda pública por el incremento del déficit a largo plazo. El mayor impacto lo sufrirá el crecimiento real: el gasto militar es inocuo para aumentar el PIB.

| etiquetas: europa , dividendo , guerra , fmi , economía
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7 comentarios
10 2 0 K 140 Economía
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
Solo va a beneficiar a las empresas armamentísticas y en la crisis a la que nos enfrentamos Europa no está para aventuras, estas políticas nos hundiría más. Europa se ve pequeña ante Rusia, es necesario tener buenas relaciones y no provocar más tensiones.
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#7 argonitran
#4 Hasta que al Putin o Trump de turno te amenacen o te invadan y no puedes defenderte. Por desgracia el gasto en defensa europea es necesaria.

Remarco en que sea europea, que nuestros politicos se gasten el dinero en comprar armamento norteamericano o israelí es un disparate.
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cocolisto #1 cocolisto *
"Solo habrá un retorno de 50 céntimos por euro invertido".¡Genios!
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pepel #6 pepel
Cómo que no; la economía la impulsa el consumo, y si somos capaces de usar ese rearme en 3, 4 ó 5 guerras, habrá que rearmarse más.
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pitercio #3 pitercio
Hasta el FMI reconoce que si le das dinero a unos oligarcas, fundamentalmente norteamericanos, esa pasta desaparece y eres un pringao si crees que te repercutirá algo.
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#2 fremen11
El Perro es un genio, jódete Trump
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#5 angar300
Tontito... Tienes que fabricar y vender... A OTROS para ganar dinero. No vale venderte a tí mismo, que no salen las cuentas...
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menéame