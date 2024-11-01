Europa no puede contar con su 'dividendo de la guerra': el FMI dice que el rearme no impulsará la economía

Los gobiernos esperaban un repunte económico por el mayor gasto militar

La institución da por hecho un impacto nulo pese al gasto

Según Capital Economics solo habrá un retorno de 50 céntimos por euro invertido.

El FMI alerta de que el incremento de la inversión en defensa traerá un impacto negativo en forma de mayor inflación por el gasto a corto plazo y un aumento de la deuda pública por el incremento del déficit a largo plazo. El mayor impacto lo sufrirá el crecimiento real: el gasto militar es inocuo para aumentar el PIB.