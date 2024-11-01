edición general
Europa se moviliza para defender la continuidad del programa LIFE, clave del Pacto Verde

La región italiana de Liguria ha lanzado una iniciativa para defender la continuidad del programa LIFE, el principal instrumento financiero de la UE para la protección del medioambiente, la biodiversidad y la acción climática, ante el riesgo de que su estructura quede diluida en el próximo marco financiero plurianual (2028-2034). El llamamiento, en colaboración con organizaciones ecologistas y autoridades locales europeas, busca recabar apoyos de instituciones, entidades públicas y privadas, universidades y ONG antes del 21 de octubre.

#1 Pitchford
Sin el programa LIFE es muy probable que no se hubiera podido recuperar el lince ibérico.

www.ecologistasenaccion.org/349761/el-nuevo-marco-financiero-de-la-ue-
0 K 16

