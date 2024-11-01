edición general
Europa incrementará su presencia en Groenlandia enviando a la isla estudiantes de Erasmus fumando, bebiendo vino y sujetando barras de pan

En una operación que trata de dejar claro que el suelo de Groenlandia es “territorio 100% europeo” ante el deseo de Trump de hacerse con la isla, Noruega, Suecia, Alemania y Francia se han decidido a mandar efectivos consistentes en estudiantes del Programa Erasmus fumando, bebiendo vino, tomando cafés y sujetando barras de pan mientras debaten sobre existencialismo y películas sin explosiones.

Antipalancas21 #5 Antipalancas21
Y a los del Mundotolay como reporteros mas dicharacheros, xD
berkut #1 berkut
Una noticia perfectamente creíble.

No me extrañaría que Bon der Leyen tome nota de ello
volandero #2 volandero
Esto es un estudiante europeo que por la mañana se va al instituto y al mediodía vuelve a su casa vivo.
#3 Vamohacalmano
Van a enviar franceses?
#4 Cincocuatrotres
Putin se puso a que le robasen, pero Europa es una colonia sometida.
