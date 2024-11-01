Europa incrementará su presencia en Groenlandia enviando a la isla estudiantes de Erasmus fumando, bebiendo vino y sujetando barras de pan

En una operación que trata de dejar claro que el suelo de Groenlandia es “territorio 100% europeo” ante el deseo de Trump de hacerse con la isla, Noruega, Suecia, Alemania y Francia se han decidido a mandar efectivos consistentes en estudiantes del Programa Erasmus fumando, bebiendo vino, tomando cafés y sujetando barras de pan mientras debaten sobre existencialismo y películas sin explosiones.