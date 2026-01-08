edición general
5 meneos
12 clics

Europa se engancha a los fármacos chinos: viaje al punto de partida de la nueva ruta de la seda de los medicamentos

Crece la dependencia de Asia para abastecer su industria farmacéutica y garantizar el suministro de medicamentos esenciales. En 2024, China superó por primera vez a Europa como generador de nuevos principios activos. El mercado farmacéutico chino, que ha pasado de copiar fármacos a ser el principal motor innovador global de APIs, alcanzó los 252.000 millones de dólares. Las previsiones oficiales auguran un crecimiento anual sostenido superior al 10%.

| etiquetas: europa , fármacos , chinos , ruta , seda , medicamentos
4 1 1 K 45 actualidad
4 comentarios
4 1 1 K 45 actualidad
salteado3 #1 salteado3 *
Estos medicamentos están a precio de mercado, no a precio impuesto en secreto por Trump al tragasables Macron.

Lo peor es que ahora vendrán los yankis a señalar que depender de China para los medicamentos es peligroso y por motivos de seguridad que no nos van a explicar hay que dejar de comprárselos a los chinos y comprarlos a USA diez veces más caros. Y nuestros dirigentes aceptarán, harán una genuflexión y darán las gracias.
1 K 25
#2 Seat127
#1 Una gran parte de los principios activos de los medicamentos se fabrican en India y ii veo a nadie quejarse de que puede haber problema de seguridad o si se rompe la cadena de suministro con ellos.
0 K 8
salteado3 #3 salteado3
#2 Porque India de momento no es una amenaza económica para EE. UU.
Cuando lo sea ya nos dictarán los yankis que no les compremos nada por motivos de seguridad.
0 K 13
silvano.jorge #4 silvano.jorge
Los titulares del mundo son para tirar de la cadena.
0 K 11

menéame