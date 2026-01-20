Y Europa, que si la curvatura del plátano

Tras un primer año de legislatura de Donald Trump, si en algo coinciden los politólogos es en el susto que se llevaron al descubrir que tan sólo ha pasado un año. La fuerza pero sobre todo la necesidad guían el nuevo mundo por encima de ley y la carísima burocracia, la especialidad de la Unión Europea, cuyo principal recurso natural son los políticos y funcionarios que promueven sus informes, estudios, normativas, guías y directrices sobre la curvatura del plátano, el sonido del claxon, la potencia de las aspiradoras, ...