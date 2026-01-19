El Eurogrupo elige al croata Boris Vujčić para suceder a De Guindos en el BCE

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo) eligieron este lunes al croata Boris Vujčić, actual gobernador del banco central de su país, como nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución del español Luis de Guindos a partir del 1 de junio de este año. Boris Vujčić (Zagreb, 1964), economista y profesor universitario, cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito de los bancos centrales, que comenzó en el año 1996 como jefe del departamento de investigación del Banco de Croaci