6
meneos
35
clics
Eurofighter ya suma 740 cazas encargados tras el pedido de 20 que ha hecho Alemania como "puente" al FCAS
El primero de los aviones de combate adquiridos ahora por Berlín llegará en 2031, mientras que el aparato de sexta generación se espera para 2040
|
etiquetas
:
eurofighter
,
alemania
,
fcas
,
airbus
,
bae
,
leonardo
#1
johel
*
Por el coste de 60 F35 sin armamento te puedes hacer con 80EF con el equipamiento completo dejando dinerito en casa, sin entrar en el tema de que los planes de guerra tengan que pasar por todos los sistemas usanos, sus proveedores, sus clausulas cambiantes, sus restricciones de uso y sus mantenimientos a la carta. Capitan Obvio.
2
K
42
#3
HeilHynkel
#1
En realidad, es aún más rentable, porque toda esa gente y empresas que crea el EF paga sus impuestos aquí, así que no solo es más barato en cifras finales, si no que tiene un retorno de la inversión la mar de majo.
2
K
43
#2
azathothruna
740
Suena a manipulacion de cifras
0
K
12
#4
HeilHynkel
#2
es.wikipedia.org/wiki/Eurofighter_Typhoon
N.º construidos 623 (octubre de 2017)
747 encargos totales (junio de 2016)
En la versión inglesa dan más aún (762).
en.wikipedia.org/wiki/Eurofighter_Typhoon#Operators
0
K
19
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
