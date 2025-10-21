edición general
Eurofighter, F-15, Su-30... más de 50 aviones militares de seis países se despliegan en Canarias

El Ejército del Aire y del Espacio ha puesto en marcha el ejercicio internacional Ocean Sky 2025, el mayor adiestramiento de combate aéreo organizado por España y uno de los más importantes del entorno europeo. Hasta el 31 de octubre, los cielos situados al sur del archipiélago canario serán escenario de operaciones multinacionales en las que se pondrán a prueba las capacidades de las fuerzas aéreas aliadas en entornos realistas y de alta exigencia táctica.

¿Baja densidad de trafico Aereo en Canarias?, hubiera sido mejor que antes hubieran arreglado Gando para permitir el uso simultaneo de las dos pistas (No tienen la separación mínima reglamentaria), porque la aviación civil lo esta teniendo algo difícil estos días.

Por otro lado.. uno de los lugares donde más riesgo real hay que usarse realmente en un futuro.
La última vez casi tuvo un accidente.
