La Eurocámara eleva el listón de la protección digital infantil: veto a redes <13, “edad mínima” de 16 y más obligaciones para plataformas y escuelas

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) del Parlamento Europeo ha aprobado un informe que endurece de forma significativa el enfoque comunitario sobre menores y vida online: prohibición de acceso a redes sociales para menores de 13 años, “edad digital mínima” de 16 para usar redes sociales, plataformas de vídeo y “compañeros” de IA (salvo autorización parental), y un paquete de medidas contra diseños adictivos, algoritmos de recomendación basados en la participación y mecánicas tipo “cajas de botín” en videojuegos...
Sobre todo habida cuenta de que hoy ya se conocen los efectos nocivos que tienen en la salud de los menores.
No conozco los detalles de efectos nocivos en la salud de los menores, y si los hay está bien que se pongan medidas.
Medidas como el control parental de las conexiones en casa, móvil, colegio, o cosas similares pueden ser razonables.
Pero no medidas que cercenen la libertad de expresión ni faciliten la censura o la persecución de individuos.
Viendo que ponen de excusa a los niños para intentar sus violaciones de privacidad, no tengo muchas esperanzas. No me fío.
Por cierto, mi blog que ahora es wiki, con más de 10.000 artículos lo fundé con 13 años. De hecho, con 12.
prohibición de acceso a redes sociales para menores de 13 años, “edad digital mínima” de 16 para usar redes sociales, plataformas de vídeo y “compañeros” de IA
Por otro lado, con esto estoy de acuedo:
y un paquete de medidas contra diseños adictivos, algoritmos de recomendación basados en la participación y mecánicas tipo “cajas de botín
