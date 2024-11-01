La Eurocámara eleva el listón de la protección digital infantil: veto a redes <13, “edad mínima” de 16 y más obligaciones para plataformas y escuelas

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) del Parlamento Europeo ha aprobado un informe que endurece de forma significativa el enfoque comunitario sobre menores y vida online: prohibición de acceso a redes sociales para menores de 13 años, “edad digital mínima” de 16 para usar redes sociales, plataformas de vídeo y “compañeros” de IA (salvo autorización parental), y un paquete de medidas contra diseños adictivos, algoritmos de recomendación basados en la participación y mecánicas tipo “cajas de botín” en videojuegos...