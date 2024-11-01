edición general
Las etarras nunca sonríen

Tras resultar ‘La infiltrada’ premiada en los Goya de este mismo año, se ha estrenado recientemente ‘Un fantasma en la batalla’ sobre una guardia civil infiltrada en ETA.

5 comentarios
tunic #4 tunic
No te digo que no tengas parte de razón, pero en Un fantasma en la batalla sale que el jefe de la infiltrada es condenado por torturas en el cuartel. Algo es algo.
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
una y otra son películas de productoras conservadoras que con el barniz del feminismo (las mujeres olvidadas en la lucha contra ETA) vienen a contarnos desde un discurso blanqueador de la violencia de Estado (poli Nazional y guardia Civil) algo ya contado hace mucho en historias y pelis de infiltrados con nabo como El Lobo
#3 E31071959
Feliz 13/12
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
cuidao! que nos sale la Ines Hernand moscá a hacernos uns festival do chistes para demostrar que sonrien, amistosamente, amorosamente y calidamente
Professor #1 Professor
Etarras al cecot, ni olvido, ni perdón.
