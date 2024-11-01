·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4901
clics
Los memes más tronchantes sobre "Burnet", el apellido falso de la pareja de Ayuso: "Tiene más identidades que Mortadelo"
6060
clics
La madrileña que se mudó a Texas por su marido y hoy expone la cara B del país en redes: "He pagado 10.000 euros por una visita al médico"
5807
clics
Ayúdanos a luchar contra el vandalismo
5634
clics
Pillada a un ciberdelincuente haciéndose pasar por el banco online
5240
clics
[Pantomima Full] Famoso con novela
más votadas
382
Marcial Cuquerella, uno de los organizadores del acoso a la familia de Irene Montero y Pablo Iglesias, reconoce su pertenencia a El Yunque
257
Al menos 23 mujeres afectadas por los fallos del cribado del cáncer de mama en Andalucía tienen un tumor
363
Informe oficial: así se ha violado en comisarías y cuarteles
239
Quirón mantiene a González Amador, imputado por corrupción en los negocios, pese a las exigencias de su código ético
295
Detenido un cirujano por violar a una paciente anestesiada en un quirófano de Murcia
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
59
clics
Las etarras nunca sonríen
Tras resultar ‘La infiltrada’ premiada en los Goya de este mismo año, se ha estrenado recientemente ‘Un fantasma en la batalla’ sobre una guardia civil infiltrada en ETA.
|
etiquetas
:
un fantasma en la batalla
,
cine
,
eta
,
crítica
1
1
0
K
17
cultura
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
17
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
tunic
No te digo que no tengas parte de razón, pero en Un fantasma en la batalla sale que el jefe de la infiltrada es condenado por torturas en el cuartel. Algo es algo.
1
K
29
#2
YSiguesLeyendo
una y otra son películas de productoras conservadoras que con el barniz del feminismo (las mujeres olvidadas en la lucha contra ETA) vienen a contarnos desde un discurso blanqueador de la violencia de Estado (poli Nazional y guardia Civil) algo ya contado hace mucho en historias y pelis de infiltrados con nabo como El Lobo
0
K
18
#3
E31071959
Feliz 13/12
0
K
9
#5
CharlesBrowson
cuidao! que nos sale la Ines Hernand moscá a hacernos uns festival do chistes para demostrar que sonrien, amistosamente, amorosamente y calidamente
0
K
7
#1
Professor
Etarras al cecot, ni olvido, ni perdón.
0
K
5
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente