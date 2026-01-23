edición general
Un estudio reveló que pesas ligeras y pesadas generan un aumento similar en la fuerza muscular

Lo que determina el progreso es el esfuerzo llevado hasta el agotamiento muscular, independientemente de la cantidad de repeticiones o del peso. Dentro de límites razonables, puede desarrollarse una masa muscular similar con cargas ligeras o pesadas.

Supercinexin #1 Supercinexin
Sólo tienes que ver lo mazadísimo que te pones haciendo por ejemplo calistenia, donde sólo utilizas el peso de tu propio cuerpo.
#2 beltraneja
#1 Hombre solo....
wachington #3 wachington
El nombre de la universidad me generaba dudas, pero es real.

en.wikipedia.org/wiki/McMaster_University
#4 Tiranoc
Un estudio de 10 semanas me parece escaso, además que se ha hecho el estudio con gente joven y sin experiencia, con lo que el progreso iba a ser evidente.
WcPC #6 WcPC *
#4 Si todos tenían más o menos el mismo nivel y estuvieron el mismo tiempo, los que usaban más y los que usaban menos peso, no tiene porqué importar ese factor.
En un estudio así se compara entre los participantes, no estos con gente de otros estudios.
De hecho el estudio si tiene un problema.
Se decidía si entrenaba cada extremidad con mucho o poco peso aleatoriamente, así que muchos tendrían un brazo con mucho y otro con poco, eso si puede afectar...
Porque hace años leí un estudio de que, la gente que entrena solo un brazo tiene el otro más fuerte que quien no entrena ninguno.
(obviamente no que quien entrena los dos)
#7 Tiranoc
#6 El caso es que cuando no tienes experiencia da igual lo que hagas, vas a progresar sí o sí. Ello no conlleva una ganancia de masa muscular, lo que conlleva es una adaptación de no haber hecho ejercicio nunca a aprender unos patrones de movimiento. Para mí esas 10 semanas se corresponden únicamente a un periodo de adaptación a hacer deporte. Podrían haber hecho el estudio con gente muy avanzada y hacer las pruebas antes y después de un periodo de entrenamiento con cargas pesadas y otros con cargas más ligeras.
#5 Pitchford
Con cargas ligeras se necesitan muchas más repeticiones y tiempo, pero el riesgo de lesiones entiendo que será menor..
