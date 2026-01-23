Un estudio reveló que pesas ligeras y pesadas generan un aumento similar en la fuerza muscular

Lo que determina el progreso es el esfuerzo llevado hasta el agotamiento muscular, independientemente de la cantidad de repeticiones o del peso. Dentro de límites razonables, puede desarrollarse una masa muscular similar con cargas ligeras o pesadas.
En un estudio así se compara entre los participantes, no estos con gente de otros estudios.
De hecho el estudio si tiene un problema.
Se decidía si entrenaba cada extremidad con mucho o poco peso aleatoriamente, así que muchos tendrían un brazo con mucho y otro con poco, eso si puede afectar...
Porque hace años leí un estudio de que, la gente que entrena solo un brazo tiene el otro más fuerte que quien no entrena ninguno.
(obviamente no que quien entrena los dos)