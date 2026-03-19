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Estudio revela que Monte Verde, en Chile, no sería el asentamiento más antiguo de América

Estudio revela que Monte Verde, en Chile, no sería el asentamiento más antiguo de América

Antes de su descubrimiento en 1980, los arqueólogos proponían que los primeros habitantes de América pertenecían a la cultura Clovis y habían llegado al continente hace 10.500 años [...]

Luego, el asentamiento chileno puso en duda esa teoría, ya que en Monte Verde hallaron restos que fueron datados con mayor antigüedad. Sin embargo, un estudio recién publicado en la revista Science está cuestionándolo y resulta que podría ser, al menos, unos 7.000 años más reciente de lo que se estimaba.

| etiquetas: nonte verde , chile , poblamiento de américa , arqueología , estratigrafía
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2 comentarios
2 1 0 K 25 ciencia
strike5000 #1 strike5000
¡Hostia, pues equivocarse en 7.000 años partiendo de una base de hace 11.000 es equivocarse bastante!
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#2 Robe7064
#1 Dataron unos restos en 14.500 años y consideraron que los restos arqueológicos eran de la misma época. Este estudio tomó en cuenta el nivel de 11.000 como "ancla", creo.
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menéame