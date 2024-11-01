edición general
Un estudio revela que los juegos de mesa ayudan a los niños con déficit de atención a mejorar en el aprendizaje

Los juegos de mesa han pasado de ser un buen y divertido pasatiempo familiar a convertirse en un recurso con impacto en la educación y la salud. Según un estudio desarrollado en España y otros países, jugar de forma regular puede reducir en un 34% los problemas de comportamiento en niños con déficit de atención. las sesiones de juego se asocian a un incremento del 17% en el autocontrol. Además, ha demostrado que permite aumentan en un 18% la memoria a corto plazo, así como la flexibilidad cognitiva, con un 13%, y el control inhibitorio, con un

Hay cientos de estudios sobre el tema, y es habitual ver juegos en consultas pediátricas o psicológicas.
Connect #1 Connect
Pues lo tienen jodido. Los juegos de mesa han ido a menos en los hogares. Curiosamente ahora juegan más los adultos.
#1 En mi casa nos reunimos cada poco amigos con hijos y les ponemos a jugar a Cluedo, Misterio, juegos de bolsillo de SmartGames, etc... y se pasan horas entretenidos
