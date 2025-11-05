edición general
4 meneos
15 clics
Un estudio revela que los chatbots de IA no logran comprender que las personas pueden creer información falsa [ENG]

Un estudio revela que los chatbots de IA no logran comprender que las personas pueden creer información falsa [ENG]

Un nuevo estudio demuestra que los chatbots de inteligencia artificial (IA) más populares no entienden que las personas tienen creencias personales que no siempre se basan en hechos. Los investigadores evaluaron 24 versiones de los grandes modelos de lenguaje (LLM) que sustentan los chatbots de IA como DeepSeek, Gemini de Google, Claude de Anthropic, Llama de Meta y ChatGPT de OpenAI, midiendo cómo respondían a más de 13.000 preguntas que ponían a prueba su capacidad para distinguir entre un hecho y una creencia personal que puede ser verdadera

| etiquetas: chatbots , inteligencia artificial , noticias falsas , fake news
3 1 1 K 47 actualidad
7 comentarios
3 1 1 K 47 actualidad
tul #2 tul
y no lo entienden porque no entienden ni eso ni nada y tampoco razonan, no son ias de pelicula del espacio
9 K 92
#3 cunaxa
Los chatbots no entienden anda.
No dudo que haya un estudio y que el estudio sea bueno. Pero lo que dice el título del artículo simplemente no tiene sentido.
1 K 19
xyria #7 xyria
Si las IAs se alimentan de constructos humanos, normal que tengan sesgos casi humanos.
0 K 11
#1 Dav3n
No pueden creerlo porque los chatbots hablan desde la certeza absoluta de sus amos, evidentemente.

Es que esa es la IA que nos va a quitar el trabajo :troll:

Cualquiera diría que el capitalismo no sabe cuál es el destino final de todo esto...
0 K 11
obmultimedia #6 obmultimedia
#1 las IAs no tienen pensamiento critico ni conciencia por eso no lo "entienden" por que no entienden directamente, solo replican como loros lo que les pides que te digan o hagan.
1 K 19
alcama #4 alcama
Eso es falso. Si dices "El color verde es muy feo" entiende que es tu opinión personal.
0 K 6
#5 arreglenenlacemagico
para eso un chatbot tendria que entenderte primero y parece ser que no funciona asi que "realmente" te entiende
0 K 6

menéame