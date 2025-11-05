Un estudio revela que los chatbots de IA no logran comprender que las personas pueden creer información falsa [ENG]

Un nuevo estudio demuestra que los chatbots de inteligencia artificial (IA) más populares no entienden que las personas tienen creencias personales que no siempre se basan en hechos. Los investigadores evaluaron 24 versiones de los grandes modelos de lenguaje (LLM) que sustentan los chatbots de IA como DeepSeek, Gemini de Google, Claude de Anthropic, Llama de Meta y ChatGPT de OpenAI, midiendo cómo respondían a más de 13.000 preguntas que ponían a prueba su capacidad para distinguir entre un hecho y una creencia personal que puede ser verdadera
No dudo que haya un estudio y que el estudio sea bueno. Pero lo que dice el título del artículo simplemente no tiene sentido.
Es que esa es la IA que nos va a quitar el trabajo
Cualquiera diría que el capitalismo no sabe cuál es el destino final de todo esto...