Un estudio desmiente la afirmación de Trump de que el paracetamol causa autismo [EN]

Tomar paracetamol durante el embarazo no aumenta la probabilidad de que el niño sea autista, tenga TDAH o una discapacidad intelectual, según ha revelado una revisión «de referencia» de las pruebas.
Los resultados desmienten las afirmaciones de Donald Trump del pasado mes de septiembre de que este analgésico causa autismo, que fueron condenadas por organizaciones médicas, científicas y de salud femenina de todo el mundo.

Las declaraciones del presidente estadounidense provocaron ansiedad entre las mujeres embarazadas, ya que el paracetamol es

efectogamonal #1 efectogamonal
Sorpresón {0x1f525}
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
¿Hacía falta un estudio para desmentir al anormal ese?
nemeame #3 nemeame
El estudio debería ser más ambicioso y demostrar directamente que Trump es un puto lerdo de mierda
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Ese estudio no cuenta porque estará hecho por la élite globalista pro Soros
