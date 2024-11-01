Un estudio denuncia que bombas termobáricas contra bunkers usadas por Israel en barrios residenciales de Gaza han pulverizado literalmente miles de palestinos (Eng)  

Un equipo de investigadores en Gaza han documentado 2700 casos de palestinos que han sido "pulverizados"por bombas masivas de fabricación americana, quedando restos de vísceras, sangre o incluso solo cenizas. Se ha bombardeado barrios residenciales llenos de civiles con bombas termobáricas de alto impulso también conocidas como bombas de "calor y presión" o bombas de vacío, capaces de generar temperaturas superiores a los 3500 grados Celsius en segundos.