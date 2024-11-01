edición general
16 meneos
26 clics
Un estudio denuncia que bombas termobáricas contra bunkers usadas por Israel en barrios residenciales de Gaza han pulverizado literalmente miles de palestinos (Eng)

Un estudio denuncia que bombas termobáricas contra bunkers usadas por Israel en barrios residenciales de Gaza han pulverizado literalmente miles de palestinos (Eng)  

Un equipo de investigadores en Gaza han documentado 2700 casos de palestinos que han sido "pulverizados"por bombas masivas de fabricación americana, quedando restos de vísceras, sangre o incluso solo cenizas. Se ha bombardeado barrios residenciales llenos de civiles con bombas termobáricas de alto impulso también conocidas como bombas de "calor y presión" o bombas de vacío, capaces de generar temperaturas superiores a los 3500 grados Celsius en segundos.

| etiquetas: genocidio , gaza , invasión , israel , ee.uu , crímenes de guerra , sionismo
13 3 5 K 114 politica
9 comentarios
13 3 5 K 114 politica
jonolulu #8 jonolulu
Los hornos crematorios del s XXI
1 K 32
Raziel_2 #5 Raziel_2
Ahi es cuando entra la lógica psicópata de esta gente, si no quedan restos de la masacre, las cifras nunca mostrarán la realidad y tampoco va a haber cadaveres que les lleven la contraria.

Si a ello sumas las intenciones de urbanizar Gaza, se quitan de en medio los restos biológicos que son vestores de enfermedades.

Esta gente no tiene ningún tipo de límite.
1 K 26
#6 soberao
#5 Es también una prueba para dudar de que el sionismo tenga armamento nuclear propio, porque son tan sádicos que ya lo habrían usado. Está claro que EE.UU se lo proporcionaría en caso de que decidieran usarlas así que en términos prácticos las tienen.
0 K 15
#3 soberao *
#2 Ésta además incluye un vídeo de la investigación, por eso el icono.

Han usado bombas MK-84 "Hammer", BLU-109 bunker buster, y GBU-39 contra civiles en muchos casos en tiendas de campaña. Han usado bombas para penetrar en bunkeres para vaporizar barrios residenciales llenos de familias.
4 K 74
#7 AdreimEdSatsinois *
#3 A mí también me parece una barbaridad, pero igualmente es duplicada. La información es esencialmente la misma. El vídeo de 2 minutos tampoco aporta nada nuevo o especialmente relevante a la noticia.
0 K 11
#9 soberao *
#7 No solo es ese vídeo, el enlace de Aljazeera te lleva a otro vídeo más largo pero es una noticia en árabe: www.aljazeera.net/news/2026/2/9/تحقيق-للقصة-بقية-إسر�
De todas formas, la otra noticia está ya publicada y no compite con esta. Esto es una información de un genocidio en curso, no es una noticia sin más. Toda visibilidad que se dé a esto es poca.
1 K 21
#4 AlexGuevara
pero nos podemos quedar tranquilos porque no es un genocidio (ni puta gracia)

No son humanos, son sioNazis
1 K 22
Tkachenko #1 Tkachenko
Es el precio de la libertaz ¬¬
0 K 20

menéame