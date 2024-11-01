Un estudio denuncia que bombas termobáricas contra bunkers usadas por Israel en barrios residenciales de Gaza han pulverizado literalmente miles de palestinos (Eng)  

Un equipo de investigadores en Gaza han documentado 2700 casos de palestinos que han sido "pulverizados"por bombas masivas de fabricación americana, quedando restos de vísceras, sangre o incluso solo cenizas. Se ha bombardeado barrios residenciales llenos de civiles con bombas termobáricas de alto impulso también conocidas como bombas de "calor y presión" o bombas de vacío, capaces de generar temperaturas superiores a los 3500 grados Celsius en segundos.
| etiquetas: genocidio , gaza , invasión , israel , ee.uu , crímenes de guerra , sionismo
Si a ello sumas las intenciones de urbanizar Gaza, se quitan de en medio los restos biológicos que son vestores de enfermedades.
Esta gente no tiene ningún tipo de límite.
www.meneame.net/story/israel-uso-armas-prohibidas-gaza-bombas-termicas
Han usado bombas MK-84 "Hammer", BLU-109 bunker buster, y GBU-39 contra civiles en muchos casos en tiendas de campaña. Han usado bombas para penetrar en bunkeres para vaporizar barrios residenciales llenos de familias.
De todas formas, la otra noticia está ya publicada y no compite con esta. Esto es una información de un genocidio en curso, no es una noticia sin más. Toda visibilidad que se dé a esto es poca.
No son humanos, son sioNazis