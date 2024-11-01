Un estudio aconseja imponer tasas ambientales a los turistas para reducir "de verdad" las emisiones de sus viajes

Un análisis de 27 estudios con datos de más de 147.000 viajeros, elaborado por las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de Innsbruck, revela una brecha entre la voluntad de los turistas de compensar las emisiones de carbono y los pagos que efectúan, por lo que aconsejan políticas para que sea oblitagorio. Los investigadores han señalado en un comunicado este lunes que esta brecha “es lo bastante grande como para aconsejar la adopción de políticas firmes, como tasas ambientales o sistemas de adhesión por defecto”.