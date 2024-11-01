edición general
Un estudio aconseja imponer tasas ambientales a los turistas para reducir "de verdad" las emisiones de sus viajes

Un análisis de 27 estudios con datos de más de 147.000 viajeros, elaborado por las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de Innsbruck, revela una brecha entre la voluntad de los turistas de compensar las emisiones de carbono y los pagos que efectúan, por lo que aconsejan políticas para que sea oblitagorio. Los investigadores han señalado en un comunicado este lunes que esta brecha “es lo bastante grande como para aconsejar la adopción de políticas firmes, como tasas ambientales o sistemas de adhesión por defecto”.

#4 Borgiano
Eso pasa por dejar viajar a pobretones.
#10 mcfgdbbn3
#4: Ese es el problema, es como cuando critican los pisos turísticos, pero a nadie se le ocurre sugerir expropiar los hoteles de cinco estrellas para hacer viviendas sociales. Y no digo con esto que haya que dar rienda suelta a la turstificación, solo digo que parece que la molestia se diluye cuando vas con dinero por delante.
masde120 #1 masde120
una tasa ambiental, como la ecotasa de Mallorca que sin duda ha mejorado el clima en esas islas como bien se ha demostrado. Gracias investigadores canarios!
ur_quan_master #2 ur_quan_master
¿Y que tal si los gobiernos dejan de incentivar activamente la industria del turismo en lugar de echar balones fuera?
#7 z1018
#2 perfecto, pero primero repartimos por toda España los ministerios, las empresas nacionales, las empresas participadas por el estado e igualamos las infraestructuras en función de las necesidades reales en vez de el lugar de nacimiento del político de turno y luego hablamos de reducir el turismo.
ur_quan_master #9 ur_quan_master
#7 pos vale
#8 RaulUrdaci
El turismo acabará por pasar de moda.
ChatGPT #6 ChatGPT *
Con una Mano incentivando cuanto más turismo mejor
Con la otra poniendo tasas para sacarles la máxima pasta posible

Ente las dos, la cabeza diciendo a la vez que el turismo es bueno y que el turismo es malo.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
es bien, pero una tasa mas alla de lo simbolico, y sobre todo multas de las que te replantean tu vida y futuro cuando se hace lo que les sale del coño
#5 Meloncio
Porque todo el mundo sabe que una vez este planeta sea inhabitable, al tener fondos de esas tasas se podrá invertir en solucionar el problema.:wall:
