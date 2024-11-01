Un estudiante pierde un ojo tras ser alcanzado por un proyectil durante la protesta “No Kings” [ENG]  

El abogado James DeSimone dijo que Collins, de 18 años, estaba documentando una manifestación frente al Centro de Detención Metropolitano en el centro de Los Ángeles el 28 de marzo cuando fue alcanzado en el ojo derecho por un proyectil de menor letalidad disparado por un agente del Departamento de Seguridad Nacional. DeSimone afirmó que una enfermera en la protesta atendió inicialmente a Collins antes de que fuera trasladado a un hospital. Según el abogado, los médicos no pudieron salvar el ojo y tuvieron que extirparlo quirúrgicamente.