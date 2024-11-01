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Estudiante chino de la Universidad de Glasgow arrestado tras una excursión para ver la base de Offutt en Nebraska

Estudiante chino de la Universidad de Glasgow arrestado tras una excursión para ver la base de Offutt en Nebraska

Tianrui Liang, de 21 años, visitó la Base Aérea Offutt en Nebraska con el objetivo de avistar y fotografiar aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, como el E-4B Nightwatch y todas las variantes del RC-135. Anteriormente, había visitado la Base Aérea Ellsworth en Dakota del Sur con la intención de observar bombarderos B-1B Lancer.

| etiquetas: estudiante , chino , arrestado , excursión , base aerea , alaska
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5 comentarios
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Nube_Gris #2 Nube_Gris
Juer, pensaba que lo había detenido en China, pero no, ha sido en el país con más libertad y con más democracia de todo el mundo.
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arturios #1 arturios
Eso le pasa por no ser del color adecuado.
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powernergia #5 powernergia
Pobre aerotrastornado.

www.aerotrastornados.com/
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#3 perica_we
yo me pegaría un buen viajecito para ver aviones de esos...
pero con algunos de los museos que tienen por allí me bastaría. el uss intrepid para empezar
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#3 Pequeños detalles que dan más motivos a la CAM para otorgarle su medalla como "faro del mundo libre".
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menéame