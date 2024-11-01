Estudiante chino de la Universidad de Glasgow arrestado tras una excursión para ver la base de Offutt en Nebraska

Tianrui Liang, de 21 años, visitó la Base Aérea Offutt en Nebraska con el objetivo de avistar y fotografiar aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, como el E-4B Nightwatch y todas las variantes del RC-135. Anteriormente, había visitado la Base Aérea Ellsworth en Dakota del Sur con la intención de observar bombarderos B-1B Lancer.