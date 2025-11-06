Estrasburgo sentencia que España no violó los derechos políticos de Junqueras, Turull y Jordi Sànchez

España no violó los derechos políticos de los políticos independentistas por dictar prisión preventiva tras los hechos acontencidos en 2017 a raíz procés. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado este jueves los argumentos de Oriol Junqueras, Jordi Turull y Jordi Sànchez, que demandaron al Estado español ante el tribunal de Estrasburgo por vulneración de sus derechos políticos y su libertad de expresión al mantenerlos en prisión preventiva, hecho que les impidió participar en procesos políticos en Cataluña (...)