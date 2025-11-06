edición general
23 meneos
23 clics
Estrasburgo sentencia que España no violó los derechos políticos de Junqueras, Turull y Jordi Sànchez

Estrasburgo sentencia que España no violó los derechos políticos de Junqueras, Turull y Jordi Sànchez

España no violó los derechos políticos de los políticos independentistas por dictar prisión preventiva tras los hechos acontencidos en 2017 a raíz procés. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado este jueves los argumentos de Oriol Junqueras, Jordi Turull y Jordi Sànchez, que demandaron al Estado español ante el tribunal de Estrasburgo por vulneración de sus derechos políticos y su libertad de expresión al mantenerlos en prisión preventiva, hecho que les impidió participar en procesos políticos en Cataluña (...)

| etiquetas: estrasburgo , españa , tedh , junqueras , independentistas
19 4 1 K 99 actualidad
7 comentarios
19 4 1 K 99 actualidad
anarion321 #1 anarion321
TEDH fachas.

Lawfare.
6 K 85
Fartón_Valenciano #4 Fartón_Valenciano *
#1 No hombre, el TEDH es españolista, fascista y contrario al GPP...

¿Como era eso?, "ahora vendrá Europa y les dará una buena torta a los jueces españoles", recuerdos para el piolín... xD xD xD
3 K 29
#3 Jodere
Pues otra vez para dentro, si no se violaron sus derechos.
2 K 23
cosmonauta #2 cosmonauta
Los derechos que violaron fueron los de los votantes
0 K 15
aupaatu #5 aupaatu *
Quizás se sorprenden porque el TEDH siempre ha sido de extrema izquierda y no les cuadra la sentencia a los independentistas .
0 K 9
Deckardio #6 Deckardio
#5 Es que el nacionalismo irredentista no tiene nada que ver con la lucha por un mundo justo e igualitario. Eso sí, ha venido de cine para separar y enfrentar a la población
0 K 16
aupaatu #7 aupaatu *
#6 Casi parecido al nacionalismo Español de Patria y Bandera.
Con la diferencia que estos tienen el apoyo incondicional de la judicatura ,las fuerzas de seguridad y que no necesitan ir a Estrasburgo
0 K 9

menéame