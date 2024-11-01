edición general
Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros

Hubo un rey godo llamado Teodorico, que habitó allá por el norte de Italia en el siglo V, que tenía entre sus ministros a uno católico. Y este ministro, por agradar a su rey, abandonó el catolicismo y se hizo arriano, como su señor. Teodorico se enteró y ordenó ejecutarlo de inmediato. Cuando le preguntaron por qué tomó semejante decisión si el ministro lo hizo con su mejor intención, por agradarle, el rey contestó: "Si ha sido capaz de traicionar a su dios, no tardará mucho en traicionarme a mí".

Hijo de Antonio de Borbón, duque de Vendôme y Borbón, y de la reina de Navarra, Juana de Albret, fue bautizado católico pero educado por su madre en la fe calvinista. Su padre murió en 1562 y él lo sucedió como duque de Vendôme y de Borbón. Combatió en el bando hugonote (protestante) durante la tercera guerra de religión

