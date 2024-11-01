Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros

Hubo un rey godo llamado Teodorico, que habitó allá por el norte de Italia en el siglo V, que tenía entre sus ministros a uno católico. Y este ministro, por agradar a su rey, abandonó el catolicismo y se hizo arriano, como su señor. Teodorico se enteró y ordenó ejecutarlo de inmediato. Cuando le preguntaron por qué tomó semejante decisión si el ministro lo hizo con su mejor intención, por agradarle, el rey contestó: "Si ha sido capaz de traicionar a su dios, no tardará mucho en traicionarme a mí".