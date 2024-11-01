edición general
Estos son los 18 artistas que participan en el Benidorm Fest 2026

El equipo del Benidorm Fest ha tenido que realizar un exhaustivo proceso de selección en los últimos 15 días, dado que el 24 de septiembre se cerró el plazo para enviar las candidaturas. La quinta edición del certamen musical recibió 870 canciones, casi 100 menos que el año pasado, pero de las cuales 350 fueron el último día. Los seleccionados formarán parte de una novedosa edición del Benidorm Fest, que destaca por el fichaje de Sergio Jaén como director artístico y los ensayos generales que habrá en todas las galas.

Personalmente, es decir que hablo por mil, no quiero que Israel use el certamen con intenciones blanqueadores, pero al mismo tiempo me la suda el concurso en sí, y me da igual que se presenten 8 que 80
¿Es broma? Porque esperaba una foto del Chikilicuatre en cualquier momento.
bueno como tal festival es bien, que hagan lo que quieran pero...ya la participacion en eurovision mientras israel este presente, que lo de la vuelta ciclista se quede en una rabieta infantill :popcorn:
El auténtico Benidorm fest empieza hoy.
funtasticdraculacarnival.net/
