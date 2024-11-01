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Estos son los 16 dominios y 14 IPs que LaLiga y Telefónica exigen bloquear a Proton y NordVPN

Estos son los 16 dominios y 14 IPs que LaLiga y Telefónica exigen bloquear a Proton y NordVPN

Javier Tebas, presidente de LaLiga, consiguió recientemente nuevos poderes para extender los bloqueos que dirige los días de fútbol desde su sala de guerra, gracias a dos medidas cautelares firmadas por el Juzgado Mercantil de Córdoba nº 1, dirigidas a dos de las VPNs más populares: NordVPN y Proton VPN. Aunque las empresas tienen su sede en Países Bajos y Suiza respectivamente, el juez cordobés se declaró competente para ordenarles que se sometan a las órdenes de LaLiga de forma continuada, con el fin de ejecutar bloqueos "dinámicos".

| etiquetas: laliga , tebas , vpn , telefónica , bloqueo
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9 comentarios
12 3 0 K 140 actualidad
Gry #1 Gry
¿Solo a esas dos y no a las otras 50.000 que hay? :popcorn:
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#3 rystan
Pues como dice #1, los que hayais pagado NordVPN deberíais mirar un poco más.

No lo digo por el fútbol, que no me gusta el fútbol y siempre lo he dejado claro para evitar conversaciones sobre el famoseo. Pero es que hay VPN mucho mejores. ¿y ProtonVPN? Pues ahora mismo tiene esta desventaja. ¿Para qué?
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Jakeukalane #4 Jakeukalane
#1 son las más conocidas. De hecho, no conozco más.
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#9 ingenieril
#1 Lo mismo con Cloudflare, hay decenas de otros proveedores similares a Cloudflare que usan las paginas piratas. Pero Cloudflare es unamayoritaria y muerto el perro se acabó la rabia (aunque colateralmente maten decenas de otras webs que no tienen nada que ver)
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obmultimedia #5 obmultimedia
Bloquear ips de unos servicios legales no es nada legal.
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Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
Pues, por curiosidad, me ha dado por mirar algunas y 2 ó 3 ni siquiera estan activas o son portales "random".
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Cuñado #2 Cuñado
el juez cordobés se declaró competente para ordenarles que se sometan a las órdenes de LaLiga de forma continuada

Yo me declaro competente para ordenarle al juez cordobés que me coma los huevos por detrás.
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termopila #8 termopila
¿No es extraño que una asociación con sede en Madrid vaya a Córdoba a denunciar?
Donde mejor se lo afinaban, ¿no?  media
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#7 Cualicuatrototem
Yo cambiaría el titular a "LaLiga y Telefónica informan que aquí hay buena mierda".
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menéame