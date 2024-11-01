Estos son los 16 dominios y 14 IPs que LaLiga y Telefónica exigen bloquear a Proton y NordVPN

Javier Tebas, presidente de LaLiga, consiguió recientemente nuevos poderes para extender los bloqueos que dirige los días de fútbol desde su sala de guerra, gracias a dos medidas cautelares firmadas por el Juzgado Mercantil de Córdoba nº 1, dirigidas a dos de las VPNs más populares: NordVPN y Proton VPN. Aunque las empresas tienen su sede en Países Bajos y Suiza respectivamente, el juez cordobés se declaró competente para ordenarles que se sometan a las órdenes de LaLiga de forma continuada, con el fin de ejecutar bloqueos "dinámicos".