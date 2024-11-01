Estos son los 16 dominios y 14 IPs que LaLiga y Telefónica exigen bloquear a Proton y NordVPN

Javier Tebas, presidente de LaLiga, consiguió recientemente nuevos poderes para extender los bloqueos que dirige los días de fútbol desde su sala de guerra, gracias a dos medidas cautelares firmadas por el Juzgado Mercantil de Córdoba nº 1, dirigidas a dos de las VPNs más populares: NordVPN y Proton VPN. Aunque las empresas tienen su sede en Países Bajos y Suiza respectivamente, el juez cordobés se declaró competente para ordenarles que se sometan a las órdenes de LaLiga de forma continuada, con el fin de ejecutar bloqueos "dinámicos".
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No lo digo por el fútbol, que no me gusta el fútbol y siempre lo he dejado claro para evitar conversaciones sobre el famoseo. Pero es que hay VPN mucho mejores. ¿y ProtonVPN? Pues ahora mismo tiene esta desventaja. ¿Para qué?
Yo me declaro competente para ordenarle al juez cordobés que me coma los huevos por detrás.
Donde mejor se lo afinaban, ¿no?