Estómagos contra la familia: "El Ramadan no es espiritualidad sino una orgía de exhibición culinaria"

Mes de la espiritualidad, la oración, la reserva, la dominación de los deseos. En teoría, el alma renuncia a los excesos al tiempo que el cuerpo se hace discreto, humilde, ligero. ¿En la práctica? El Ramadán es el mes de la gula, la bulimia, la glotonería festiva, las orgías culinarias. Las almas intentan elevarse… pero los cuerpos se quedan pegados al suelo, aplastados por el peso de los platos. El estómago trabaja intensamente, sin contrato, sin descanso, sin seguro médico, sin protección sindical.

Otra pollada primitiva e hipócrita de las religiones.
#2 #1 Igual que el Rocio es el vino y el polvo del camino.
"Mes de la espiritualidad, la oración, la reserva, la dominación de los deseos."

Meneame quien te ha cristo y quien te ve.....
En verano, en Noruega, cuando coincide con el Ramadán, debe ser todo un desafío.
