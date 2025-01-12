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«Esto nos va a afectar mucho»: los cuerpos de bomberos voluntarios luchan contra la subida de los precios del combustible en EEUU (Eng)
A pesar del coste, los voluntarios están comprometidos y seguirán prestando servicio sin importar las circunstancias
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#2
Un_señor_de_Cuenca
Tiene que haber alguna forma de solucionar el problema de esta gente.
¿Os imagináis que hubiese un cuerpo de bomberos profesionales pagado a escote por todos los ciudadanos? Sería la rehostia.
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#5
Verdaderofalso
#2
cállate woke!
1
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#7
Enésimo_strike
#2
eso es comunismo.
2
K
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#9
esbrutafio
*
#2
#3
En Chile los bomberos son voluntarios que viven de sus otros empleos y apagan fuegos en sus ratos libres. El estado paga la gasolina y el material. Aunque los bomberos recaudad donaciones privadas.
Los bomberos dicen que si fueran un cuerpo del estado serian corruptos, el caso es que se destapan bastantes casos de corrupción.
De Reddit
"Tengo un amigo bombero y dice q un tema que hay, es que hay oficinistas con mucha vocación pero sedentarios y toca un incendio grande, se ponen…
» ver todo el comentario
0
K
12
#3
Alcalino
Lo lamentable no es la falta de gasolina
Lo lamentable és lo de bomberos VOLUNTARIOS
2
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29
#1
HeilHynkel
Si es que ahora ser bombero pirómano sale por una pasta.
1
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26
#6
Solinvictus
Pero los incendios no sé regulan solos?
1
K
19
#8
Cehona
#6
Los cortafuegos se hacen con gasolina. Igual ahora lo harán con bourbon de Kentucky
0
K
10
#4
Gry
*
Que cierren, así no hacen una competencia desleal a las empresas privadas de bomberos.
nypost.com/2025/01/12/us-news/la-millionaires-shell-out-for-2000-hr-pr
0
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comentarios)
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¿Os imagináis que hubiese un cuerpo de bomberos profesionales pagado a escote por todos los ciudadanos? Sería la rehostia.
Los bomberos dicen que si fueran un cuerpo del estado serian corruptos, el caso es que se destapan bastantes casos de corrupción.
De Reddit
"Tengo un amigo bombero y dice q un tema que hay, es que hay oficinistas con mucha vocación pero sedentarios y toca un incendio grande, se ponen… » ver todo el comentario
Lo lamentable és lo de bomberos VOLUNTARIOS
nypost.com/2025/01/12/us-news/la-millionaires-shell-out-for-2000-hr-pr