“Esto no es sostenible”: EE. UU. solicitó préstamos por 50 mil millones de dólares semanales durante los últimos cinco meses, según la Oficina de Presupuesto del Congreso [Eng]

El endeudamiento del Tesoro de EE. UU. no mostró signos de desaceleración a medida que el país se adentra en el año fiscal 2026. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) informó que se añadió otro billón de dólares al déficit federal en los primeros cinco meses del año. La revisión presupuestaria mostró que se estima que el gobierno solicitó préstamos por 308 mil millones de dólares solo el mes pasado. Por supuesto, un mayor endeudamiento conlleva mayores costos de intereses sobre la deuda.