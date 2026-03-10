“Esto no es sostenible”: EE. UU. solicitó préstamos por 50 mil millones de dólares semanales durante los últimos cinco meses, según la Oficina de Presupuesto del Congreso [Eng]

El endeudamiento del Tesoro de EE. UU. no mostró signos de desaceleración a medida que el país se adentra en el año fiscal 2026. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) informó que se añadió otro billón de dólares al déficit federal en los primeros cinco meses del año. La revisión presupuestaria mostró que se estima que el gobierno solicitó préstamos por 308 mil millones de dólares solo el mes pasado. Por supuesto, un mayor endeudamiento conlleva mayores costos de intereses sobre la deuda.
¿Qué hay mucho déficit? ¿Y eso es malo? Precisamente el déficit público es el superávit privado, ¿quieren reducir el dinero que la gente tiene en el bolsillo, sin acudir a cofidises ni usureros? Pues vale, que disfruten de lo votado.
Madre mía, a ver si nos quitamos ya estas creencias medievales de la cabeza.
Sabes que imprimir dinero , devalua la moneda, verdad ?
Sabes, que para poder emitir deuda, hace falta que alguien la compre verdad ?
Que puede malir sal?