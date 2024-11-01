edición general
Esto es muy grave: Alemania puede acumular 100.000 despidos en 5 años - Europa 300.000 (Ya empezó)

Bosch, líder en componentes, anunció 13.000 recortes en su división de Movilidad hasta 2030 Volkswagen planea eliminar 35.000 empleos hasta 2030 Mercedes-Benz ofrece salidas voluntarias a 40.000 trabajadores Audi recortará 7.500 La patronal Clepa advierte que hasta 350.000 empleos están en riesgo en el sector de componentes hasta 2030 ...

#1 okeil
¿19 minutos para decir eso? ...
HeilHynkel #2 HeilHynkel
#1

Tiene que rellenar el video y con temas de coches no le alcanza.
#3 Barriales
Que trabajen mas y nada siesta.
#4 Tecar
La fama de pesado no cuesta mucho adquirir.
Se consigue a base de minutos de vídeo.
:troll:
