Esto es muy grave: Alemania puede acumular 100.000 despidos en 5 años - Europa 300.000 (Ya empezó)

Bosch, líder en componentes, anunció 13.000 recortes en su división de Movilidad hasta 2030 Volkswagen planea eliminar 35.000 empleos hasta 2030 Mercedes-Benz ofrece salidas voluntarias a 40.000 trabajadores Audi recortará 7.500 La patronal Clepa advierte que hasta 350.000 empleos están en riesgo en el sector de componentes hasta 2030 ...