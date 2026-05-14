Este vídeo que muestra ratas en el mar cerca del MV Hondius está hecho con inteligencia artificial

“Ratas desembarcan en Canarias del crucero MV Hondius”. Esto afirman mensajes virales que acompañan a un vídeo que muestra un barco cerca de la costa junto a ratas nadando en el mar, como si se tratase de la embarcación en la que se detectó el brote de hantavirus, pero es un bulo.Las imágenes están generadas con inteligencia artificial.El vídeo ha circulado por redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram. Creado con IA. Uno de los primeros registros del vídeo viral de las ratas cerca del crucero fue publicado por el usuario de TikTok