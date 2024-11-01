Este veneno de araña podría encender de nuevo tu vida sexual

La araña Phoneutria nigriventer, también conocida como la araña errante brasileña, es famosa no solo por su veneno neurotóxico altamente potente, sino también por uno de sus efectos más intrigantes: la inducción de priapismo, una erección prolongada y dolorosa. Esta característica, que en circunstancias naturales es extremadamente peligrosa, ha captado la atención de científicos interesados en desarrollar tratamientos novedosos para la disfunción eréctil.
| etiquetas: vida , sexual , araña
Esto... no gracias
Tiene toda la pinta de que te jode un montón
“Todas las sustancias son venenos, no existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio”. Paracelso