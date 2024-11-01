edición general
Este veneno de araña podría encender de nuevo tu vida sexual

La araña Phoneutria nigriventer, también conocida como la araña errante brasileña, es famosa no solo por su veneno neurotóxico altamente potente, sino también por uno de sus efectos más intrigantes: la inducción de priapismo, una erección prolongada y dolorosa. Esta característica, que en circunstancias naturales es extremadamente peligrosa, ha captado la atención de científicos interesados en desarrollar tratamientos novedosos para la disfunción eréctil.

aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"podría encender de nuevo tu vida sexual" con una "erección prolongada y dolorosa"
Esto... no gracias
4 K 49
Apotropeo #4 Apotropeo *
#2 ¿ Por ?.
Tiene toda la pinta de que te jode un montón
0 K 8
#1 Leclercia_adecarboxylata *
No tengáis miedo.
1 K 25
lonnegan #3 lonnegan
Como de nuevo.... oiga ¿me está llamando nenuco? manso?
0 K 11
#6 Ahura
Cualquier sustancia, incluso el agua o el oxígeno, puede ser perjudicial si se toma en una cantidad excesiva, pero que esa misma sustancia puede ser beneficiosa si se administra en una dosis adecuada.


“Todas las sustancias son venenos, no existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio”. Paracelso
0 K 9

