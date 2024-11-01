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Este sonido te ayudará a obrar

Este sonido te ayudará a obrar  

Si tienes problemas para ir al baño, este sonido te ayudará a hacer tus necesidades de forma inmediata. Tan sólo cierra los ojos y concéntrate.

| etiquetas: obrar , sonido , ayuda
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5 comentarios
4 1 1 K 55 ocio
#1 kreator
No he puesto ladrillos más rápido. No funciona.
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#3 Pitchford
#1 ¿Qué sonido es? ¿El de cuescos con caldillo? Creo que sería el más efectivo.. Acojona..
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Apotropeo #5 Apotropeo
¿ Jean-Michel Jarre ?


:troll:
0 K 9
McGorry #4 McGorry
¿La nota marrón?
0 K 7
#2 Xesquius
¿Obrar es hacerse del Opus?
0 K 6

menéame