Este robot humanoide prometía hacer nuestras tareas domésticas. Por ahora es una marioneta de 20.000 dólares

Neo mide 1,68, pesa 30 kg, está vestido con una especie de mono beige de trabajo y se mueve de forma lenta y torpe. Es uno de los robots humanoides más avanzados del mundo —eso parece en la web oficial, desde luego— y cuesta 20.000 dólares, pero a pesar de todo ello tiene un gran problema: en realidad no es autónomo, y lo controla otro ser humano, como si fuera una marioneta ultramoderna.

JackNorte #1 JackNorte *
Si pero como marioneta puede tolerar condiciones adversas que ningun humano podria, los inventos y utilidades como un martillo se pueden usar para muchas cosas, incluso para clavar clavos.
Que le preguntten a quien tiene que ponerse un traje de proteccion que puede costar lo mismo que el robot si compensa o no pagar esos 20 mil dolares si puede hacerlo, sin exponerse.
Tambien sirve de marioneta.
#3 EISev
#1 y si lo puede controlar alguien desde un país remoto o un pueblito donde una casa entera cueste 400€ al mes y no 500€ por una habitación...
Pacman #2 Pacman
Sirve para el sexo?

Si? Líder de ventas.
no? Next!
