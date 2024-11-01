Este robot humanoide prometía hacer nuestras tareas domésticas. Por ahora es una marioneta de 20.000 dólares

Neo mide 1,68, pesa 30 kg, está vestido con una especie de mono beige de trabajo y se mueve de forma lenta y torpe. Es uno de los robots humanoides más avanzados del mundo —eso parece en la web oficial, desde luego— y cuesta 20.000 dólares, pero a pesar de todo ello tiene un gran problema: en realidad no es autónomo, y lo controla otro ser humano, como si fuera una marioneta ultramoderna.