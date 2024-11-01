«Este no es el país al que me mudé»: los británicos de origen indio muestran su apoyo a Nigel Farage [EN]

Savitha Prakash, inmigrante de primera generación nacida en la India, critica el fracaso del partido conservador en la deportación por la fuerza a los inmigrantes ilegales a Ruanda. Y apoya las políticas del Partido Reform UK de Farage, incluyendo sus planes para eliminar el permiso de residencia indefinido, que otorga derechos y acceso a beneficios. En su lugar, los inmigrantes se verán obligados a solicitar una visa cada cinco años y deberán cumplir con normas más estrictas, como un umbral salarial y un nivel de inglés más exigente.