edición general
6 meneos
7 clics
"Este 9 de noviembre salimos a la calle para decirle a Juanma Moreno que la sanidad pública no se vende"

"Este 9 de noviembre salimos a la calle para decirle a Juanma Moreno que la sanidad pública no se vende"

La sanidad pública andaluza volverá a ser el epicentro de la protesta este 9 de noviembre. Los sindicatos Satse, CSIF, CCOO, UGT y la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas han convocado una manifestación en Sevilla para denunciar lo que consideran un progresivo “desmantelamiento” del sistema sanitario por parte de la Junta de Andalucía. La marcha comenzará a las 12:00 horas desde la Estación de San Bernardo y recorrerá las calles hasta el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta.

| etiquetas: defensa sanidad publica , mareas blancas
5 1 1 K 61 actualidad
8 comentarios
5 1 1 K 61 actualidad
johel #7 johel *
Luego vienen las urnas y sube ppox o recupera el posoe, todos lo que llevan 40 años privatizando.
1 K 31
#1 tierramar *
arainfo.org/sos-por-la-sanidad-publica-aragonesa-va-de-vida/ La manifestación en Zaragoza partirá a las 12:00 horas desde el Edificio Pignatelli —sede del Gobierno de Aragón— y concluirá en la plaza España. El mismo día se celebrarán concentraciones en Fuenferrada (Cuencas Mineras), a las 12:00 horas, y en Uesca, en la plaza Zaragoza, a las 13:00 horas.
0 K 20
Torrezzno #2 Torrezzno
Muy bien, si hay una en Granada iré
0 K 20
#3 tierramar
Si alguien tiene información sobre manifestaciones en otras ciudades que los cuelguen por favor
0 K 20
Dene #5 Dene
a ver cuantos salen el día de las elecciones para confirmar si se vende o no se vende.. por que, por ahora es que sí...
0 K 12
camvalf #4 camvalf
Y entonces porque la mayoría de andaluces le votaron sabiendo que ese era uno de sus promesas.
0 K 12
Torrezzno #6 Torrezzno
#4 los andaluces le votaron por lo mismo que se vota a cualquier partido. Una mezcla entre idealismo, incultura y un programa electoral tramposo.

Los andaluces estaban cabreados de 30 años de PSOE, corrupciones y degradación de la sanidad para votar a otros que son igual de corruptos e igual de perniciosos.

Es muy difícil salir de ese bucle. El sistema esta diseñado para eso
0 K 20
#8 Garminger2.0
Sé que esto no aplica a todos y que los que están ahí seguramente no votaron a Juanma Moreno.. pero la lectura que yo hago es la siguiente: "El día que votásteis a Juanma Moreno básicamente estábais diciendo que la Sanidad SI se vende".
0 K 7

menéame