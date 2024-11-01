"Este 9 de noviembre salimos a la calle para decirle a Juanma Moreno que la sanidad pública no se vende"

La sanidad pública andaluza volverá a ser el epicentro de la protesta este 9 de noviembre. Los sindicatos Satse, CSIF, CCOO, UGT y la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas han convocado una manifestación en Sevilla para denunciar lo que consideran un progresivo “desmantelamiento” del sistema sanitario por parte de la Junta de Andalucía. La marcha comenzará a las 12:00 horas desde la Estación de San Bernardo y recorrerá las calles hasta el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta.