Una estatua de Cristóbal Colón vuelve a instalarse cerca de la Casa Blanca

Una estatua de Cristóbal Colón fue instalada en los terrenos de la Casa Blanca la madrugada del domingo, como parte del esfuerzo del presidente Donald Trump por presentar al explorador como un héroe tras la retirada de monumentos en su honor en todo el país. La estatua es una réplica de una que los manifestantes en Baltimore derribaron y arrojaron al Inner Harbor de la ciudad en el verano de 2020. Las piezas de mármol de la estatua fueron recuperadas del puerto, y un artista de Maryland las utilizó como guía para crear la réplica.