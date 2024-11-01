Estas son las razas de perro que más necesitan nuestra ayuda en los días más fríos, según los veterinarios

Temblor, postura encorvada, cola encogida, reticencia a caminar, levantar las patas del suelo y buscar calor o contacto, síntomas de que tu perro tiene frío. El invierno acaba de empezar y España está viviendo unos días con temperaturas especialmente bajas. Nosotros notamos el frío, pero nuestras mascotas tampoco son inmunes a ello. No todos los perros sufren lo mismo con las temperaturas más bajas. El Mirror publica este viernes una información en la que los veterinarios explican cuáles son las razas o los tipos de perro que peor lo pasan.....