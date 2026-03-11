Estas son las proyecciones de implantación del coche eléctrico en el mundo

Un análisis basado en cinco años de datos reales proyecta una rápida expansión del coche eléctrico en el mundo. Para 2030, el 60% de los coches vendidos serán electrificados y casi la mitad totalmente eléctricos. En 2035, estas cifras podrían alcanzar el 97% y el 88%, dejando al motor de combustión en mínimos históricos. El crecimiento se explica por la bajada del coste de las baterías, la ampliación de la oferta y la presión regulatoria. Las ventas de combustión caerán drásticamente mientras los eléctricos dominarán el mercado global.
| etiquetas: coche electrico , implantación
El motivo de impulsar los eléctricos fue porque tienen electricidad de sobra con la Presa del Renacimiento pero estaban pagando una pasta por importar petroleo.
En el 2025 supusieron el 90% de las ventas de coches nuevos y solo tienen 500 puntos de carga rápida.
También tienen 17 plantas de ensamble de coches eléctricos y piensan llegar a 60 para el 2030.
Le pedí a una IA un resumen:
www.markdownpaste.com/document/coches-elctricos-etiopa