edición general
4 meneos
41 clics
Estas son las proyecciones de implantación del coche eléctrico en el mundo

Estas son las proyecciones de implantación del coche eléctrico en el mundo

Un análisis basado en cinco años de datos reales proyecta una rápida expansión del coche eléctrico en el mundo. Para 2030, el 60% de los coches vendidos serán electrificados y casi la mitad totalmente eléctricos. En 2035, estas cifras podrían alcanzar el 97% y el 88%, dejando al motor de combustión en mínimos históricos. El crecimiento se explica por la bajada del coste de las baterías, la ampliación de la oferta y la presión regulatoria. Las ventas de combustión caerán drásticamente mientras los eléctricos dominarán el mercado global.

| etiquetas: coche electrico , implantación
3 1 0 K 51 actualidad
4 comentarios
3 1 0 K 51 actualidad
#1 tropezon
Aqui está la gráfica y la tabla  media
0 K 20
Gry #4 Gry *
Me parece interesante la situación de los coches eléctricos en Etiopía, allí prohibieron la importación de vehículos de combustión en el 2024 y bajaron los impuestos para los eléctricos. De aquella tenían un único punto de carga rápida para todo el país.

El motivo de impulsar los eléctricos fue porque tienen electricidad de sobra con la Presa del Renacimiento pero estaban pagando una pasta por importar petroleo.

En el 2025 supusieron el 90% de las ventas de coches nuevos y solo tienen 500 puntos de carga rápida.

También tienen 17 plantas de ensamble de coches eléctricos y piensan llegar a 60 para el 2030.

Le pedí a una IA un resumen:
www.markdownpaste.com/document/coches-elctricos-etiopa
0 K 15
vicvic #2 vicvic *
En realidad es que tampoco te dejan otras opciones en las grandes ciudades por el progresivo endurecimiento de las ZBE. Yo tendré que cambiar el coche en el 2028 (funcionando el actual perfectamente bien y bien mantenido, lo cual debe ser la leche de ecológico también jeje), y más allá que me guste o no eléctrico, si quiero asegurar que podré seguir usándolo a o largo de toda su vida util no me queda más remedio de considerarlo como primera opción, por encima de híbrido enchufable y luego híbrido. El primer criterio para elegir el coche es que lo puedas conducir mientras dure, al menos para mí. :troll:
0 K 11
Harkon #3 Harkon
#2 Yo usé mis dos diesel hasta que no pudieron más, uno lo achatarré para pillarme un electrico, el otro se le jodió el motor al mes de pillar el electrico.... no pienso volver a uno de combustión ni aunque eliminen las ZBE
0 K 11

menéame