Estas son las proyecciones de implantación del coche eléctrico en el mundo

Un análisis basado en cinco años de datos reales proyecta una rápida expansión del coche eléctrico en el mundo. Para 2030, el 60% de los coches vendidos serán electrificados y casi la mitad totalmente eléctricos. En 2035, estas cifras podrían alcanzar el 97% y el 88%, dejando al motor de combustión en mínimos históricos. El crecimiento se explica por la bajada del coste de las baterías, la ampliación de la oferta y la presión regulatoria. Las ventas de combustión caerán drásticamente mientras los eléctricos dominarán el mercado global.