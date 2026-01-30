Estas han sido las galardonadas como «Comadres de Oro» en 2026

En total, se han elegido cuatro categorías, una por cada década: artes, deportes, ciencia/investigación y activismo. El primero de ellos, el de las artes, se ha otorgado a la cantante Marisa Valle Roso por su «capacidad de innovar reivindicando sus raíces y poniendo el foco en la visibilización del trabajo de las mujeres y la denuncia de la violencia que sufren por ser mujeres». Además, se reconoce que la cantante le ha escrito un himno a la Tertulia, «El Tren de la Libertad».