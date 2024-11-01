·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9414
clics
Laura Chiclana informando desde la entidad sionista de Iker Jiménez
5799
clics
¿Síntomas de demencia? Cinco señales que hay que tener en cuenta a partir de los 50 años
5117
clics
Corrido| España le dijo no a Trump
4185
clics
Cachondeo en redes ante la alternativa que ofrece el Metro de Madrid tras los cortes de la Línea 3
3161
clics
MALEMÁTICAS CCCXXX: las limitaciones de la media aritmética
más votadas
415
Dimite la directora de robótica de OpenAI tras un acuerdo con el Pentágono
343
EE. UU. recibe 100 millones de dólares en oro de Venezuela
549
Y mientras anuncia más bombazos, Trump aparecería en otro informe del FBI en relación con Epstein
437
Un vídeo muestra el impacto de un misil Tomahawk estadounidense junto a la escuela de niñas iraní en la que murieron 175 personas [EN]
560
Carta abierta a Juanma Moreno de la madre de una víctima de Adamuz: «Se prometieron pruebas que no se realizaron e incluso intentaron darle el alta con dolores insoportables»
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
17
clics
Te están robando la atención
El canal Vdelivros analiza la historia de la publicidad como inicio de la falta de atención/concentración actual.
|
etiquetas
:
economía de la atención
,
historia de la publicidad
,
marketing
2
0
0
K
34
actualidad
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
34
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente