¿Están preparadas las ciudades para resistir los efectos del cambio climático?

Un verano de récord ha dejado una huella devastadora en Europa: unas 24.400 personas han muerto en 854 ciudades del continente por causas vinculadas al calor extremo. “Estamos ante una emergencia climática. Cualquier intervención urbana que no tenga en cuenta criterios climáticos es una oportunidad y vidas perdidas”, asegura Marta Olazabal, investigadora del BC3. “Intentamos poner parches, pero no están funcionando y la mortalidad y morbilidad por olas de calor sigue aumentando".

#1 lordban
Estamos todos con deudas del 100% del PIB, recaudaciones a máximo y la máquina burocrática sigue expandiéndose y buscando cosas en las que gastar. No existe presupuesto extra ni en ciudades ni en los países para costes adicionales, y cualquier cambio de paradigma significa coste.
#2 RaulUrdaci
#1 Pero no hacer nada puede resultar mucho más caro...
#3 lordban
#2 Eso es como decirle a un mendigo que compre el super pack ahorro porque comprar el bimbo de paquete en paquete cada vez que consigue reunir unas monedas es en realidad más caro. El gasto es el que es, sin algo disruptivo no conseguirás que se deje de gastar en rotondas, en toros, en estudios sobre el patriarcado o en subvenciones para el cine, hasta que no nos de el problema en la cara nadie suelta el gasto, ni estado ni ciudadano.
