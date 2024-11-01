¿Estamos condenados? [en]

«…podríamos estar llegando al final de la historia de la humanidad. Solo en los últimos cien años nos hemos convertido en la primera especie en construir los medios para su propia aniquilación. La despoblación está empezando a producirse en un mundo en el que el número de armas nucleares vuelve a aumentar. Los ancianos que dirigen el espectáculo sostienen el futuro de una especie moribunda en sus manos temblorosas. No estoy seguro de que lleguemos a las naves espaciales.»