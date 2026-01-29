“Estamos 20 años por detrás de China”, la cruda realidad europea en tecnología de baterías

Que China está por delante de Europa (y de Estados Unidos) en la carrera por el coche eléctrico no es ninguna noticia nueva. También lo están en el desarrollo de la conducción autónoma y la IA. El gigante asiático lleva muchos más años apostando de forma global y coordinada para acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica, hasta el punto que más de la mitad de los coches que allí se venden son ya eléctricos puros o híbridos enchufables (aquí en Europa no llega al 30%, tras los últimos datos del 2025).