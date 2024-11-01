Los «estafadores sanitarios» de Bilbao que acumulan más de 700 víctimas

El negocio lo encabeza un antiguo fontanero vizcaíno. Lo que venden lo denominan como «dispositivo de resonancia de oro monoatómico». Es lo que se conoce como un 'producto milagro'. Dicen que cura la fibromialgia, protege de las «radiaciones de las antenas», elimina el insomnio e incluso proporciona «impresionantes» mejoras para las personas que sufren autismo y cáncer, entre otros muchos beneficios. En realidad, este aparato «mágico» son sólo dos papeles plastificados con forma de corazón. Mas info: x.com/MananerosTVE/status/1998707844
www.instagram.com/centrodevida.es/reel/DPmISJoDB2Q/