Los «estafadores sanitarios» de Bilbao que acumulan más de 700 víctimas

El negocio lo encabeza un antiguo fontanero vizcaíno. Lo que venden lo denominan como «dispositivo de resonancia de oro monoatómico». Es lo que se conoce como un 'producto milagro'. Dicen que cura la fibromialgia, protege de las «radiaciones de las antenas», elimina el insomnio e incluso proporciona «impresionantes» mejoras para las personas que sufren autismo y cáncer, entre otros muchos beneficios. En realidad, este aparato «mágico» son sólo dos papeles plastificados con forma de corazón. Mas info: x.com/MananerosTVE/status/1998707844

Lo peor de todo es que salen en instagram a cara descubierta, riendose literalmente de la gente y no tienen ninguna responsabilidad penal

www.instagram.com/centrodevida.es/reel/DPmISJoDB2Q/
Ya no se dedican a rolex..?
Putos magufos de mierda aprovechando la desesperación de la gente... Hondonadas de hostias en la plaza del pueblo es lo que habría que darles...
